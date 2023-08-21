Путин поприветствовал участников фестиваля университетского спорта

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного фестиваля университетского спорта с участием университетских команд

тудентов вузов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ. Турнир проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. На нем будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта

«Убежден, то, что создано сегодня, будет еще долгие годы служить людям. И конечно, ваш фестиваль станет одним из масштабных, запоминающихся событий юбилейных торжеств, приуроченных к 300-летию столицы Урала, которое отмечается в эти дни», — говорится в Telegram-канале Кремля.

Ранее Путин заявил о деградации международных спортивных организаций из-за политизации. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил сделать фестиваль студенческого спорта традиционным.

Спортивная программа и церемония открытия будут показана на официальном сайте фестиваля. Прямые трансляции доступны в разделе Видео (трансляции) сайта и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте»

Международный фестиваль университетского спорта 2023: основная информация

