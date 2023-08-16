Путин заявил о деградации международных спортивных организаций из-за политизации

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтому создание параллельных структур в сфере международного спорта неизбежно.

«В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определенная деградация наступает, — приводит ТАСС слова главы государства. — Это неизбежно просто повлечет за собой создание параллельных структур с сфере международного спорта».