Путин пообещал не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что власти не намерены вводить жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, у правительства нет таких планов. Он объяснил рост смертности в стране более тщательной фиксацией причин смерти, информирует «Коммерсант».

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер — мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», — сказал Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, точечные меры оправданы и будут продолжаться. Введение новых ограничений будет обсуждаться с бизнесом.

Президент считает, что нужно развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. По его мнению, экспорт вакцины важен, но вторичен. Он назвал главной задачей создание производственных мощностей для наращивания производства препарата.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.