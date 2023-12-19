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Путин к марту ждет предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

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Правительство РФ к 1 марта 2024 года подготовит предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, информирует ТАСС.

Ранее с инициативой возобновления спортивных парадов на Красной площади выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев во время посещения главой государства форума «Россия — спортивная держава» в Перми, где в октябре прошло заседание Совета по физкультуре и спорту. Путин тогда ответил, что это хорошая идея.

Источник: ТАСС
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