Путин к марту ждет предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

Правительство РФ к 1 марта 2024 года подготовит предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, информирует ТАСС.

Ранее с инициативой возобновления спортивных парадов на Красной площади выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев во время посещения главой государства форума «Россия — спортивная держава» в Перми, где в октябре прошло заседание Совета по физкультуре и спорту. Путин тогда ответил, что это хорошая идея.