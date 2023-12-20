Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 14:20

Руководитель «Игр будущего» Столяров рассказал о целях проекта

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров высказался о мероприятии.

«С принятием данного закона произошло несколько важных изменений и были установлены важные правовые основы. В законе четко определены цели «Игр будущего», эти соревнования нацелены на продвижение и популяризацию видов спорта, которые объединяют физическую активность и цифровые технологии», — приводит слова Столярова ТАСС.

Ранее Госдума приняла закон, который закрепляет цели и необходимые положения для проведения «Игр будущего».

Соревнования пройдут 21 февраля по 3 марта следующего года в Казани. На турнире будут использоваться последние разработки в области кибеспорта и роботехники.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Хмелевски и Самонова не заберут в ЦСКА?
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
Костомаров: первое выступление после болезни
Россию могут исключить из ИИХФ за «дело Федотова»
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Прохоркин недоволен положением дел в «Сибири»
Бобровникова: Победа над раком / Потеря ребенка / Жизнь после спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин к марту ждет предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости