Руководитель «Игр будущего» Столяров рассказал о целях проекта

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров высказался о мероприятии.

«С принятием данного закона произошло несколько важных изменений и были установлены важные правовые основы. В законе четко определены цели «Игр будущего», эти соревнования нацелены на продвижение и популяризацию видов спорта, которые объединяют физическую активность и цифровые технологии», — приводит слова Столярова ТАСС.

Ранее Госдума приняла закон, который закрепляет цели и необходимые положения для проведения «Игр будущего».

Соревнования пройдут 21 февраля по 3 марта следующего года в Казани. На турнире будут использоваться последние разработки в области кибеспорта и роботехники.