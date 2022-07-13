Путин поручил представить идеи спортмероприятий на ледовых аренах Москвы

Президент России Владимир Путин поручил властям Москвы, Министерству спорта и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) представить предложения по проведению спортивных и физкультурных мероприятий на ледовых аренах города. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Рекомендовать правительству Москвы подготовить совместно с Министерством спорта России и Федерации фигурного катания на коньках России представить предложения по проведению международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий на ледовых аренах города», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 15 августа 2022 года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта России Олег Матыцин и глава ФФККР Александр Горшков.