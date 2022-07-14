Netflix снимет документальный фильм про Бекхэма

Стриминговый сервиса Netflix снимет документальный фильм про бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвида Бекхэма, сообщает Hollywood Reporter.

В киноленте зрителям покажут историю восхождения бывшего капитана сборной Англии, его главные победы, а также громкие скандалы, которые окружали семью футболиста.

Режиссером будущем картины станет американский режиссер Фишер Стивенс. В 2010 он спродюсировал фильм «Бухта», который выиграл премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».