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Сегодня, 18:13

Netflix снимет документальный фильм про Бекхэма

Руслан Минаев
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Стриминговый сервиса Netflix снимет документальный фильм про бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвида Бекхэма, сообщает Hollywood Reporter.

В киноленте зрителям покажут историю восхождения бывшего капитана сборной Англии, его главные победы, а также громкие скандалы, которые окружали семью футболиста.

Режиссером будущем картины станет американский режиссер Фишер Стивенс. В 2010 он спродюсировал фильм «Бухта», который выиграл премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

Источник: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/david-beckham-series-netflix-fisher-stevens-john-battsek-1235179566/
Дэвид Бекхэм
Футбол
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