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Президент Казахстана Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане

14:40

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента Казахстана.

На период чрезвычайного положения в Нур-Султане вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.

Дополнительная информация:

https://www.akorda.kz/ru/o-vvedenii-chrezvychaynogo-polozheniya-v-gorode-nur-sultan-505617

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Карен Саркисян все материалы автора

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