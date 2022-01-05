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Премьер-министр Казахстана, возглавляющий национальную федерацию хоккея, отправлен в отставку на фоне протестов

14:50

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил отставку правительства на фоне массовых беспорядков в стране.

Как сообщается на сайте главы государства, свой пост покинул премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, возглавляющий национальную федерацию хоккея.

В Казахстане проходят массовые протесты, спровоцированные повышением цен на газ.

Ранее президент Казахстана подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.

Дополнительная информация:

https://www.akorda.kz/ru/o-pravitelstve-respubliki-kazahstan-505013

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Карен Саркисян все материалы автора

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