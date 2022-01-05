Премьер-министр Казахстана, возглавляющий национальную федерацию хоккея, отправлен в отставку на фоне протестов
14:50
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил отставку правительства на фоне массовых беспорядков в стране.
Как сообщается на сайте главы государства, свой пост покинул премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, возглавляющий национальную федерацию хоккея.
В Казахстане проходят массовые протесты, спровоцированные повышением цен на газ.
Ранее президент Казахстана подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.
Дополнительная информация:
https://www.akorda.kz/ru/o-pravitelstve-respubliki-kazahstan-505013
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю