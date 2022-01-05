В России за сутки выявили 15 772 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 15 772 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходаов. За сутки в России полностью выздоровел 25 581 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2307), Санкт-Петербурге (1273), Московской области (775), Краснодарском крае (415), Челябинской области (400) и Свердловской области (395).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 585 984 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов, выздоровели 9 600 728 человек.