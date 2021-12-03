Член совета директоров ЦСКА Добродеев покинет интернет-холдинг VK

Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет компанию, информирует РИА «Новости».

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — говорится в сообщении компании.

Интернет-холдинг VK ранее носил название Mail.ru Group. Добродеев также является членом совета директоров футбольного ЦСКА.