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Член совета директоров ЦСКА Добродеев покинет интернет-холдинг VK

13:11

Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет компанию, информирует РИА «Новости».

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — говорится в сообщении компании.

Интернет-холдинг VK ранее носил название Mail.ru Group. Добродеев также является членом совета директоров футбольного ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20211203/vk-1761999194.html

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Роман Шишов все материалы автора

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