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В России за сутки выявили 32 974 новых случая заражения коронавирусом

11:55
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 32 974 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 215 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 182 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3356), Санкт-Петербурге (2528), Московской области (2075), Самарской области (887) и Краснодарском крае (840).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 769 011 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 280 072 летальных исхода, выздоровели 8 471 813 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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