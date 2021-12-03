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В России за сутки выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом

11:00
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 32 930 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1217 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 514 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609), Московской области (1813), Самарской области (897) и Краснодарском крае (812).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 736 037 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 278 857 летальных исходов, выздоровел 8 436 631 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3962

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Карен Саркисян все материалы автора

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