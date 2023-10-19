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Сегодня, 19:45

Поздняков заявил, что в России спорт продолжает быть делом государственной важности

Виктория Кравченко
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Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что одним главных итогов заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта является то, что спорт остается делом государственной важности.

«Спорт, в том числе спорт высших достижений, остается делом государственной важности — наверное, это один из ключевых итогов заседания», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее Владимир Путин отметил, что спорт должен быть демократизирован. Он также добавил, что Россия готова развивать сотрудничество со всеми, кто дорожит ценностями спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19066017
Владимир Путин
Станислав Поздняков
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