Поздняков считает, что после отстранения российские спортсмены получили больше возможностей для образования

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, какие положительные моменты можно извлечь из отстранения отечественных спортсменов от международных стартов.

«Каждая кризисная ситуация — это время новых возможностей. Международный календарь у спортсменов сейчас не очень плотный, поэтому они могут посвятить освободившееся время получению основного или дополнительного образования. Лишним оно точно не будет. Флагманские программы РМОУ уже достаточно хорошо проработаны и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Что еще немаловажно, они адаптированы к любым форматам обучения», — приводит ТАСС слова Позднякова.

28 ноября был подписан меморандум о сотрудничестве между Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) и Федерацией триатлона России. Стороны договорились о совместной деятельности по реализации просветительских, образовательных и исследовательских проектов.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В марте 2023-го исполком МОК рекомендовал разрешить выступать в турнирах тем спортсменам из России и Белоруссии, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.