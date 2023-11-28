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Новогодние праздники 2023 / 2024: когда начнутся выходные в декабре

Опубликован календарь праздничных дней в декабре 2023 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Салют.
Фото Global Look Press
На Новый год россияне будут отдыхать 10 дней.

Список праздников и выходных в 2024 году, предложенный Минтруда РФ, был подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В следующем году россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. 2024 год будет високосным, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше. При этом нас ждут длинные новогодние каникулы.

Новогодние праздники 2024 года

В декабре 31 день, из которых 21 рабочий день и 10 выходных. В последнем месяце года нет общероссийских праздников, которые считаются официальными выходными. Однако отмечать новогодние праздники россияне в этом году начнут раньше обычного. 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. Пятница, 29 декабря, станет сокращенным рабочим днем.

Также впереди еще будут официальные выходные в честь новогодних праздников 1 — 8 января включительно. Таким образом получается, что на отдых приходится 10 дней.

Первым рабочим днем в 2024 году будет вторник, 9 января. Первая рабочая неделя будет сокращенной — 4-дневной.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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