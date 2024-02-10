Матыцин сообщил, что Россия выплатит ВАДА взнос за 2023 год

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что российская сторона согласовала со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) выплату взноса за 2023 год.

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с ВАДА сумму. Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является», — сказал Матыцин.

В декабре ВАДА сообщало, что до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год, который составляет 1,267 миллиона долларов. Агентство заявило, что поддерживает связь с россиянами с целью получения денежных средств, однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

Ранее ВАДА определило, что Россия должна выплатить организации 1 335 860 долларов за 2024 год.