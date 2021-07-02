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В России за сутки выявили 23 218 новых случаев коронавируса

11:54
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 197 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6893), Московской области (2488), Санкт-Петербурге (1671), Нижегородской области (382) и Брянской области (334).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 561 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов, выздоровели 5 035 518 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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