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Чернышенко выступил против поспешных выводов в отношении Исинбаевой

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил против того, чтобы делать поспешные выводы в отношении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Он назвал легкоатлетку одной из величайших спортсменок страны и призвал относиться к ней с уважением.

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«Надо разобраться в фактологии — кто что сказал и какой текущий статус, где она находится», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Он признался, что сам знаком с ситуацией лишь по «противоречивым сведениям» в СМИ. «Поэтому сгоряча что-то тут комментировать не стоит», — добавил вице-премьер.

Ранее Исинбаева написала, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».

Источник: ТАСС
Елена Исинбаева
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