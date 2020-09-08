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Первая партия вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот

00:20

Минздрав РФ на официальном сайте объявил о выпуске в гражданский оборот вакцины от коронавируса Sputnik V.

Отмечается, что вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

По данным на утро 7 сентября общее число зараженных коронавирусом в мире — 27 301 253. В России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 843 277 человек.

Дополнительная информация:

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/09/08/14852-pervaya-partiya-vaktsiny-ot-koronavirusa-sputnik-v-vypuschena-v-grazhdanskiy-oborot

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