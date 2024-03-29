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Переводчик «Динамо» Журавлев о событиях в «Крокусе»: «Был счастлив, что вышел оттуда»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Переводчик «Динамо» Артем Журавлев рассказал о том, как спасался во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

— Прежде всего хотел бы выразить соболезнования всем родственникам погибших и пожелать выздоровления всем, кто пострадал, чтобы такое никогда в жизни не повторялось.

Я находился в концентром зале, на балконе, сидел на самом последнем ряду. Зашел где-то минут за пять до начала теракта. Пришел один. Сначала услышали выстрелы, автоматные очереди. Сначала не придали значения, думали, хлопки, фейерверки. Какой-то перформанс или что-то. Потом люди начали нервничать. Позже женщина, которая проверяла билеты сказала спускаться на сцену. Когда мы пошли, ворвались ребята с автоматами и начали стрелять по людям.

Я точно уже не помню, сколько это продолжалось. Был в шоке. Кто-то впереди выходил, кто-то побежал через балкон, через заднюю дверь. Организованно вышли. Паники не было. Искали эвакуационный выход. Вышли на улицу и потом уже всей толпой побежали в сторону МКАДа.

Первая реакция — был счастлив, что вышел оттуда. Хотелось как можно дальше убежать. Супруга была в курсе, что я там был. Позвонил и сказал, что все хорошо. Подумал, что 10 погибших — очень много. В итоге не думал, что на самом деле будет намного больше. На следующий день осознал, насколько это было серьезно, что удалось избежать. Еще раз хотел бы выразить соболезнования.

Долго не мог уснуть ночью. Смотрел новости. Тяжелее было на следующий день. Стал все прокручивать. Сейчас уже более-менее нормально, — сказал Журавлев.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. 29-го числа игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей в память о жертвах в «Крокусе».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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