Чемпионка мира по гимнастике Стубайло сравнила телевидение и спорт

Телеведущая Анжелика Стубайло, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике сравнила работу на ТВ с профессиональным спортом.

«Могу сказать об одном сходстве. Когда выходишь в прямой эфир на многомиллионную аудиторию и когда выходишь на гимнастический ковер, на многотысячные трибуны — есть схожесть ощущений этого адреналина внутри, и ты на него подсаживаешься. Со мной согласны многие ведущие, которым я об этом рассказывала», — рассказала Стубайло «Газете.ru».

22-летняя Стубайло с трех лет занималась художественной гимнастикой, а после завершения карьеры в 2022 году устроилась телеведущей на «Матч ТВ».