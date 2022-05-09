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Сегодня, 08:20

Парад Победы-2022: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

На Красной площади в Москве пройдет парад Победы
Читать «СЭ» в
Парад Победы в Москве.
Фото Global Look Press

Сегодня, 9 мая, в России отмечается 77-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно в этот день в стране проходит парад Победы. В Москве он пройдет на Красной площади и начнется в 10.00.

Прямой эфир парада Победы можно будет посмотреть на главных телеканалах страны: Первый, «Россия 1», РЕН ТВ и НТВ. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Парад будет принимать министр обороны России Сергей Шойгу, а примерно в 10.15 по Москве с речью выступит президент страны Владимир Путин.

Сразу после обращение президента по Красной площади пройдут около 11 тысяч человек, представителей всех видов вооруженных сил и родов войск.

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