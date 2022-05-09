Курникова показала, как сейчас выглядят ее дети
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, российская теннисистка Анна Курникова выложила семейную фотографию.
«С днем рождения самого замечательного папу! Мы тебя очень любим», — подписала фотографию Курникова.
Анна Курникова, Энрике Иглесиас и их дети.
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Подписчики написали в комментариях: «Наконец-то семейное фото», «Переизбыток милоты», «С днем рождения Энрике! Счастья вашей семье» и другие.
Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом с конца 2001 года, пара познакомилась во время съемок его клипа на песню Escape. У них трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси, родились 16 декабря 2017-го, и дочь Мэри (Мария) — 30 января 2020-го.
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