Курникова показала, как сейчас выглядят ее дети

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, российская теннисистка Анна Курникова выложила семейную фотографию.

«С днем рождения самого замечательного папу! Мы тебя очень любим», — подписала фотографию Курникова.

Анна Курникова, Энрике Иглесиас и их дети. Соцсети

Подписчики написали в комментариях: «Наконец-то семейное фото», «Переизбыток милоты», «С днем рождения Энрике! Счастья вашей семье» и другие.

Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом с конца 2001 года, пара познакомилась во время съемок его клипа на песню Escape. У них трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси, родились 16 декабря 2017-го, и дочь Мэри (Мария) — 30 января 2020-го.