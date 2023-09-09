Защитник «Зенита» Ренан не пострадал во время землетрясения в Марокко
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что 19-летний бразилец не пострадал при землетрясении в Марокко.
«С ним все хорошо», — приводит слова Гарсии «Спорт День за Днем».
11 сентября олимпийская сборная Бразилии должна провести товарищеский матч со сверстниками из Марокко.
В нынешнем сезоне 19-летний Роберт Ренан провел за «Зенит» 5 матчей и не отметился результативными действиями.
Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.
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