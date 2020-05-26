Опрос показал, что 15 процентов россиян не соблюдают режим самоизоляции

15 процентов опрошенных социологами Фонда «Общественное мнение» признались, что не соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс». 82 процента отметили, что соблюдают требования.

Среди респондентов старше 60 лет о соблюдении карантина заявили 92 процента. В возрастной группе от 18 до 30 лет больше всего нарушителей самоизоляции — 24 процента.

33 процента опрошенных сказали, что им пришлось из-за ограничений отказаться от каких-то увлечений и любимых занятий, 34 процента — что не пришлось.

От занятий спортом вынужденно отказались 11 процентов респондентов, от прогулок — 9 процентов, от общения с друзьями — 4 процента. Еще 4 процента опрошенных сказали, что перестали ходить в кафе и рестораны, театры и кино.

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусной инфекцией. 3807 человек умерли, выздоровели — 131 129.