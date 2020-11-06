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«Он заставлял смеяться над несовершенством нашей жизни». Канделаки — о Жванецком

16:39
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Генеральный директор «Матч ТВ» Тина Канделаки вспомнила, каким был сатирик Михаил Жванецкий.

«Умер Михаил Жванецкий — артист невероятно тонкой и точной иронии, который добился успеха в стране удушающей цензуры. Он заставлял несколько поколений смеяться над несовершенством нашей жизни и над нашим собственным несовершенством. Михаил Михайлович очень точно чувствовал и передавал в своих монологах разницу между декларируемой советским руководством реальностью и настоящей жизнью простых людей. Теперь и в лучших мирах прибавится иронии», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

В четверг, 6 ноября, Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/6592

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