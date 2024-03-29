Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

29 марта, 08:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Международные структуры становятся все более приватизированными Западом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Четверг. Москва. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на интервью в МИЦ «Известия».
Фото Известия

В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал гостем МИЦ «Известия».

В ходе большого интервью, которое длилось более часа, глава российской дипломатии высказался на самые актуальные темы: о борьбе с терроризмом, западных поставках вооружений на Украину, перспективах СВО, взаимоотношениях с США, стратегической стабильности, позиции Армении по членству в ОДКБ, об эскалации арабо-израильского конфликта и о многом другом.

В частности, Лавров отметил, что в международных структурах наблюдается чрезмерное представительство граждан западных государств: «К огромному сожалению, международные структуры, которые призваны быть нейтральными, беспристрастными во всех видах человеческой деятельности, будь то криминалистика, правоохранение, спорт, культура и многое другое, становятся все больше и больше приватизированными западными сотрудниками своих секретариатов. Та же проблема наблюдается и в ООН — до такой степени, что там есть комитет экспертов по административным и бюджетным вопросам, и они в своем последнем ежегодном докладе специально подчеркнули неприемлемость засилья западных граждан в структурах секретариата. И это тенденция, с которой нужно бороться, и мы этим занимаемся».

В рамках мероприятия в МИЦ «Известия» Сергей Лавров встретился с руководителями «Спорт-Экспресса», которые вручили министру памятный подарок в связи с недавно прошедшим днем рождения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главный редактор «СЭ» Максим Максимов и его заместитель Вячеслав Короткин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Читайте также
Форвард «Питтсбурга» Малкин оформил дубль после приезда родителей
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Магнитка» засушила «Спартак» и отправила Ковальчука в отпуск. Или на пенсию?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ПСБ построит в ДНР бассейн и второй Центр уличного баскетбола

Олимпийского чемпиона и экс-гендиректора «Новосибирска» Перлова подозревают в мошенничестве
Новости
RSS RSS
Все новости