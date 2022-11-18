Валуев рассказал о своем самочувствии: «Все в порядке. Работаем»

Экс-боксер Николай Валуев, который на данный момент является депутатом Госдумы РФ, рассказал о своем самочувствии. 18 ноября Валуев был госпитализирован из-за проблем с ногой.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Все в порядке. Работаем. Завтра бои на Первом канале. Как обычно прокомментирую происходящее в ринге. До встречи на Первом», — сообщил экс-чемпион мира в своем Telegram-канале.

Спортивную карьеру 49-летний Николай Валуев завершил в 2010 году из-за доброкачественной опухоли головного мозга.

В 2011 году был избран депутатом Государственной думы РФ.