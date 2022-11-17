Адвокаты Грайнер подтвердили, что американская баскетболистка находится в колонии в Мордовии

Мария Благоволина и Александра Бойкова, адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер, подтвердили, что спортсменка отбывает срок в колонии, которая находится в Мордовии.

«Прежде всего, от имени Бриттни мы хотим поблагодарить всех, кто беспокоился о ней. В последние несколько дней мы получили огромное количество сообщений со словами поддержки.

Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям. Учитывая то, что для Бриттни это очень сложный период, дальнейших комментариев в ближайшее время от нас не будет», — говорится в заявлении адвокатов.

Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК, была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево», где в ее багаже нашли гашишное масло.

В августе суд вынес Грайнер вердикт — 9 лет тюрьмы и штраф 1 миллион рублей.