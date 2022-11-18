Президент России поздравил эмира Катара с предстоящим стартом ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях.

Кроме того, президент РФ поздравил эмира со стартующим 20 ноября в Катаре чемпионатом мира по футболу и пожелал успешного выступления национальной сборной. В свою очередь Аль Тани поблагодарил Путина за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мирового футбольного первенства.