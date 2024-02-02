Невеста Роналду Джорджина показала подарок португальца на 30-летие
Невеста форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала, какой подарок сделал ей португалец на день рождения.
27 января девушке исполнилось 30 лет.
«Спасибо, любовь моя», — подписала фото Джорджина.
В соцсети Родригес опубликовала фото часов бренда Jacob Co с электронным циферблатом и окантовкой драгоценными камнями. Их стоимость — 100 тысяч долларов.
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