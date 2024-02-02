Forbes составил список самых дорогих спортивных империй мира

Издание Forbes составило список из 25 самых дорогих спортивных империй мира.

Рейтинг составляют холдинги и бизнесмены, которые владеют контрольным пакетом акций хотя бы одного клуба стоимостью более 500 миллионов долларов. При этом совокупные инвестиции в другие активы, связанные со спортом, должны составлять более 100 миллионов долларов.

Лидирует в списке Liberty Media, которая владеет «Формулой-1». Американский холдинг оценивается в 18,22 миллиарда долларов.

Топ-5 самых дорогих спортивных холдингов по версии Forbes:

1. Liberty Media —18,22 миллиарда долларов («Формула-1», спортивная медиакомпания Overtime Sports, сеть развлекательных центров F1 Arcade, профессиональная лига Drone Racing League, арена Kroenke Arena Co., автоспортивная организация Meyer Shank Racing).

2. Kroenke Sports & Entertainment —15,59 миллиарда («Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ), «Денвер» (НБА), «Арсенал» (АПЛ), «Колорадо» (НХЛ), «Колорадо» (MLS), «Колорадо» (Национальная лига лакросса), спортивный телеканал Altitude Sports & Entertainment).

3. Fenway Sports Group — 12,95 миллиарда («Ливерпуль» (АПЛ), «Бостон Ред Сокс» (MLB), «Питтсбург» (НХЛ), спортивный телеканал NESN, недвижимость, «Рауш-Фенвей Рейсинг» (NASCAR), агентство спортивного маркетинга Fenway Sports Management).

4. Джерри Джонс — 12,80 миллиарда («Даллас» (НФЛ), спортивный центр The Star, компания Legends Hospitality, киберспортивная организация GameSquare Esports).

5. Harris Blitzer Sports & Entertainment — 11,86 миллиарда («Филадельфия» (НБА), «Вашингтон» (НФЛ), «Нью-Джерси» (НХЛ), Joe Gibbs Racing (NASCAR), юношеский спорт, HBSE Ventures, «Ютика Кометс» (НХЛ), «Кристал Пэлас» (АПЛ), Elevate Sports Ventures, New Meta Entertainment).

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