Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации

Власти Москвы сообщили, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает Оперштаб.

Также отмечается, что единой методики измерения уровня антител пока нет.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — говорится в сообщении.

В Москве запретили проведение спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако рекомендуется их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.