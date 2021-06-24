Собянин разрешил посещать летние кафе без QR-кодов до 12 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летние кафе и веранды можно будет посещать без QR-кода до 12 июля.

«Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», — говорится в указе.

Проверка QR-кодов у посетителей мест общественного питания в Москве будет занимать не более пяти секунд. Код будет считываться при помощи компьютера или планшета.