Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Песков посоветовал не желающим делать прививку от коронавируса сменить работу

14:01
Дмитрий Песков. Фото AFP
Дмитрий Песков. Фото AFP
Теги:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной. Однако те, кто не хочет прививаться, могут поменять работу.

«Если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что работники сферы услуг, не сделавшие прививку, могут представлять угрозу для тех, кому оказывают услуги в условиях пандемии.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Вячеслав Фетисов высказался о зарплате Черчесова в сборной России
Видео: как военные РФ прогоняли британский эсминец в Крыму
4-летний сын вице-президента МТС выпал из окна под Москвой
Ученые определили признак скорого появления рака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
19
Офсайд