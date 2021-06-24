Песков посоветовал не желающим делать прививку от коронавируса сменить работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной. Однако те, кто не хочет прививаться, могут поменять работу.

«Если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг», — отметил представитель Кремля.

Песков заявил, что работники сферы услуг, не сделавшие прививку, могут представлять угрозу для тех, кому оказывают услуги в условиях пандемии.