На Камчатке с воздуха обнаружили обгоревший вертолет с биатлонистом Малиновским
Спасатели нашли обгоревший вертолет с биатлонистом Игорем Малиновским. Поиски проходили с воздуха, сообщает ТАСС.
Вчера, 16 июля, стало известно, что на Камчатке с радаров пропал частный вертолет Robinson, на борту которого находились три человека. Управлял вертолетом пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Малиновский.
«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson, который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — сообщил ТАСС собеседник.
Что стало с пассажирами и пилотами пока не сообщается.
25-летний Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2021 году.