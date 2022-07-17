На Камчатке с воздуха обнаружили обгоревший вертолет с биатлонистом Малиновским

Спасатели нашли обгоревший вертолет с биатлонистом Игорем Малиновским. Поиски проходили с воздуха, сообщает ТАСС.

Вчера, 16 июля, стало известно, что на Камчатке с радаров пропал частный вертолет Robinson, на борту которого находились три человека. Управлял вертолетом пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Малиновский.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет Robinson, который пропал вчера со связи. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов», — сообщил ТАСС собеседник.

Что стало с пассажирами и пилотами пока не сообщается.