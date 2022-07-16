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Сегодня, 13:34

Путин назвал блестящей подготовку сборной России на олимпиаде по математике в Осло

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с успешным выступлением на 63-й Международной математической олимпиаде, которая проходила в Осло (Норвегия).

«Искренне рад, что российские школьники продемонстрировали блестящую подготовку, сплоченность команды и победный настрой. Завоеванные вами медали — заслуженная награда за ваш талант, упорный труд, твердый характер и целеустремленность. И конечно, это замечательный подарок вашим тренерам, педагогам, родителям, всем, кто поддерживал вас на пути к успеху», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента.

Также Путин отметил, что российские школьники подтвердили высокое качество российского математического образования и пожелал им новых достижений и успехов в учебе.

В Международной математической олимпиаде принимали участие свыше 600 человек из более чем 100 стран. Сборная России завоевала на турнире 3 золотых и 3 серебряных медали. Российские школьники выступали на олимпиаде онлайн в качестве частных лиц без использования национальных флагов и символов.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/letters/69012
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