Стало известно, сколько человек погибло при крушении вертолета на Камчатке

Стало известно, кто находился на борту вертолета Robinson, кроме биатлониста Игоря Малиновского, и что с ними произошло в результате крушения на Камчатке.

По данным РЕН ТВ, все трое пассажиров погибли. Там находились Зоя Кайгородова и Сергей Колесник. Управлял вертолетом Малиновский. Что стало причиной крушения — пока не сообщается.

Вчера, 16 июля, стало известно, что на Камчатке пропал частный вертолет Robinson, на борту которого находились три человека. Сообщалось, что управлял вертолетом пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Малиновский.

Сегодня, 17 июля, выяснилось, что вертолет найден обгоревшим недалеко от вулкана Узон.

Также РЕН ТВ сообщили, что семья Малиновского имела семейный бизнес. Они осуществляли туристические полеты на вертолете на Камчатке.