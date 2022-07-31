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Сегодня, 10:32

На голову спортсмена упала штанга во время празднования Дня Тюмени

Виктория Кравченко
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В Тюмени во время празднования дня города случился неприятный инцидент. Одному из спортсменов на голову упала штанга, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, на набережной города проходил турнир по кроссфиту. На голову одного участника упала тяжелая штанга. Мужчине пробило голову, он потерял много крови. Позже его увезли в больницу на скорой.

На данный момент о состоянии спортсмена ничего не известно. Причина инцидента не названа.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1006633-na-golovu-sportsmena-upala-shtanga-vo-vremia-prazdnovaniia-dnia-tiumeni
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