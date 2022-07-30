Олимпийский чемпион Захаров рассказал о планах выдвигаться в депутаты

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров в интервью «СЭ» рассказал о своих планах выдвигаться в депутаты Саратовской областной Думы.

«Я как раз сейчас буду выдвигаться в саратовскую Облдуму от партии «Новые люди». Не считаю, что это плохо. Когда человек может поменять что-то у себя в регионе, то почему нет? Я завершил карьеру, имею статус. Надо этим пользоваться, депутатский мандат поможет решить проблемы людей. У меня хорошие отношения с муниципалитетом, багаж отношений. Основная работа также будет связана со спортом, как профессиональным, так и с детским, любительским.

«Новые люди» — это молодая, живая партия. Мы гуманисты, у нас есть понимание, что главная ценность — это человек. Каждого человека надо ценить, у каждого должны быть возможности реализовать свои таланты. Эта партия за свободный рынок, за сильную экономику. Учит не сидеть на месте, а зарабатывать деньги. Разве это плохо? Не уезжать из своего региона, а двигать его вперед. Мы не хамим никому, работаем в своем векторе и потихоньку меняем страну. За один год попасть в Госдуму, много ли таких партий? В ней сильные личности и яркие политики", — сказал Захаров.

Партия «Новые люди» была создана в 2020. В 2021 году представители партии попали в Государственную Думу РФ.