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Сегодня, 14:23

Агент Азмуна заявил, что не обсуждал с игроком ситуацию с алиментами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Арманд Дурн заявил, что во время подготовки форварда «Байера» Сердара Азмуна к сезону не обсуждал с ним ситуацию с алиментами, чтобы не отвлекать его.

«В последний раз, когда мы с вами обсуждали эту тему, было межсезонье, Сердар уезжал. Но отмечу, что он вернулся из отпуска в отличной форме. Он работал действительно мощно, и мы гордимся Сердаром. Также он отлично проявил себя во время предсезонки. И я старался не беспокоить его этой темой, не отвлекать.

Я хочу, чтобы к новому сезону Азмун подошел в оптимальной ментальной и физической готовности. Посмотрим, может, в ближайшие недели я подниму эту тему, но сейчас не время. Нужно концентрироваться на футболе», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

18 июля стало известно, что Азмун подал апелляционную жалобу по делу об установлении отцовства.

Алиментов от игрока потребовала его бывшая девушка Алия. Они начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алии, отправляя на содержание ребенка 12 тысяч рублей в месяц.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-situatsiyu-s-alimentami-ne-obsuzhdali-serdaru-nuzhno-gotovit-sya-k-sezonu/
Сердар Азмун
Футбол
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