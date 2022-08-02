Агент Азмуна заявил, что не обсуждал с игроком ситуацию с алиментами

Арманд Дурн заявил, что во время подготовки форварда «Байера» Сердара Азмуна к сезону не обсуждал с ним ситуацию с алиментами, чтобы не отвлекать его.

«В последний раз, когда мы с вами обсуждали эту тему, было межсезонье, Сердар уезжал. Но отмечу, что он вернулся из отпуска в отличной форме. Он работал действительно мощно, и мы гордимся Сердаром. Также он отлично проявил себя во время предсезонки. И я старался не беспокоить его этой темой, не отвлекать.

Я хочу, чтобы к новому сезону Азмун подошел в оптимальной ментальной и физической готовности. Посмотрим, может, в ближайшие недели я подниму эту тему, но сейчас не время. Нужно концентрироваться на футболе», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

18 июля стало известно, что Азмун подал апелляционную жалобу по делу об установлении отцовства.

Алиментов от игрока потребовала его бывшая девушка Алия. Они начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алии, отправляя на содержание ребенка 12 тысяч рублей в месяц.