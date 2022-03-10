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Сегодня, 12:12

Минниханов заявил, что Татарстан продолжит оказывать спортсменам поддержку

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика продолжит поддерживать спортсменов.

«Мы намерены продолжить всестороннюю поддержку наших спортсменов. Отмена крупных международных стартов в стране и отстранение российских спортсменов от соревнований не должны стать поводом для упадка спортивной отрасли. Мы приложим максимально возможные усилия для сохранения уровня подготовки наших ребят», — приводит ТАСС слова Минниханова.

Глава Татарстана отметил, что республика будет и дальше развивать спортивную инфраструктуру.

«Существующая спортивная инфраструктура позволяет ежегодно проводить нам более 50 крупных всероссийских и международных спортивных мероприятий. Мы продолжим строить современные комплексы, плавательные бассейны, ледовые дворцы и спротплощадки во всех городах и селах Татарстана, будем оснащать их новейшим инвентарем и оборудованием», — добавил Минниханов.

В данный момент в Татарстане функционирует свыше 11 тысяч спортивных объектив, большинство из которых соответствуют мировым стандартам.

Ранее Казань лишилась права на проведение этапов Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, международного турнира серии «Большого шлема» по дзюдо и студенческого Кубка мира по регби-7.

Источник: https://tass.ru/sport/14020823
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