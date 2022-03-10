Минниханов заявил, что Татарстан продолжит оказывать спортсменам поддержку

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика продолжит поддерживать спортсменов.

«Мы намерены продолжить всестороннюю поддержку наших спортсменов. Отмена крупных международных стартов в стране и отстранение российских спортсменов от соревнований не должны стать поводом для упадка спортивной отрасли. Мы приложим максимально возможные усилия для сохранения уровня подготовки наших ребят», — приводит ТАСС слова Минниханова.

Глава Татарстана отметил, что республика будет и дальше развивать спортивную инфраструктуру.

«Существующая спортивная инфраструктура позволяет ежегодно проводить нам более 50 крупных всероссийских и международных спортивных мероприятий. Мы продолжим строить современные комплексы, плавательные бассейны, ледовые дворцы и спротплощадки во всех городах и селах Татарстана, будем оснащать их новейшим инвентарем и оборудованием», — добавил Минниханов.

В данный момент в Татарстане функционирует свыше 11 тысяч спортивных объектив, большинство из которых соответствуют мировым стандартам.

Ранее Казань лишилась права на проведение этапов Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, международного турнира серии «Большого шлема» по дзюдо и студенческого Кубка мира по регби-7.