Татьяна Навка рассказала об агрессии к ее семье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о негативе в сторону ее семьи и заявила, что она прощает своих обидчиков. Экс-спортсменка является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«В последнее время я читаю огромное количество не то что хейта, а нереальной ненависти, я бы даже сказала истерии и агонии, в свой адрес, моей семьи, соотечественников и всей страны в целом. Я хочу сказать этим людям одно: мне искренне их жаль, они ищут виноватых там, где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», — написала Навка в своем Instagram.

11 марта США ввели санкции против секретаря президента России Дмитрия Пескова.