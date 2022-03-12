Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 14:32

Татьяна Навка рассказала об агрессии к ее семье

Виктория Кравченко
Татьяна Навка.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о негативе в сторону ее семьи и заявила, что она прощает своих обидчиков. Экс-спортсменка является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«В последнее время я читаю огромное количество не то что хейта, а нереальной ненависти, я бы даже сказала истерии и агонии, в свой адрес, моей семьи, соотечественников и всей страны в целом. Я хочу сказать этим людям одно: мне искренне их жаль, они ищут виноватых там, где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», — написала Навка в своем Instagram.

11 марта США ввели санкции против секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Татьяна Навка
Читайте также
«Он еще забьет». Кузнецов украл шайбу у Овечкина и оставил его без исторического гола
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минниханов заявил, что Татарстан продолжит оказывать спортсменам поддержку
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости