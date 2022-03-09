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Сегодня, 12:45

В России за сутки выявили 58 675 новых случаев заражения коронавирусом

Иван Торопцев
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 58 675 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 3054 человека, зафиксировано 645 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 92 732 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Республике Башкортостан (3009), Санкт-Петербурге (2642), Свердловской области (2555), Самарской области (2205) и Нижегородской области (2011). В Москве за сутки выявлено 1292 случая заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 140 069 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 358 246 летальных исходов, выздоровели 14 895 083 человека.

Коронавирус
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