Лавров: «Не ожидали, что санкции коснутся спортсменов»

Лавров заявил, что в России не ожидали санкции в отношении спорта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была готова к введению санкций против нее. Однако, по его словам, страна удивлена, что эти меры затронули спортсменов и сотрудников СМИ.

«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ», — приводит ТАСС слова Лаврова со ссылкой на Al Jazeera.

Напомним, что российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в большинстве видов спорта.