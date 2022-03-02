Лавров: «Не ожидали, что санкции коснутся спортсменов»
Лавров заявил, что в России не ожидали санкции в отношении спорта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была готова к введению санкций против нее. Однако, по его словам, страна удивлена, что эти меры затронули спортсменов и сотрудников СМИ.
«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ», — приводит ТАСС слова Лаврова со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, что российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в большинстве видов спорта.
Источник: https://tass.ru/politika/13929461
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