Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 13:28

Лавров: «Не ожидали, что санкции коснутся спортсменов»

Лавров заявил, что в России не ожидали санкции в отношении спорта
Роман Шишов
Корреспондент
Сергей Лавров.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была готова к введению санкций против нее. Однако, по его словам, страна удивлена, что эти меры затронули спортсменов и сотрудников СМИ.

«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ», — приводит ТАСС слова Лаврова со ссылкой на Al Jazeera.

Напомним, что российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в большинстве видов спорта.

Источник: https://tass.ru/politika/13929461
11
4
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России за сутки выявили 97 455 случаев заражения коронавирусом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости