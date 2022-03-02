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Сегодня, 11:28

В России за сутки выявили 97 455 случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент

За последние сутки в России выявлено 97 455 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 11 754 человека, на 7,8 процента меньше по сравнению с 1 марта. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 183 530 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Свердловской области (4868), Санкт-Петербурге (4514), Самарской области (4061), Республике Башкортостан (3352) и Нижегородской области (3099). В Москве за сутки выявлено 3024 случая заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 592 824 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 353 230 летальных исходов, выздоровели 13 931 995 человек.

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