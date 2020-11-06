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Михаил Ефремов отправлен по месту отбывания наказания из СИЗО

20:06
Михаил Ефремов. Фото Павел Бедняков, «Известия».
Михаил Ефремов. Фото Павел Бедняков, «Известия».
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Артист Михаил Ефремов отправлен по месту отбывания наказания из СИЗО, сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

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