Михаил Ефремов отправлен по месту отбывания наказания из СИЗО
Артист Михаил Ефремов отправлен по месту отбывания наказания из СИЗО, сообщает Telegram-канал Mash.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.