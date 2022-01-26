Мичиганский университет заплатит компенсации 1050 жертвам спортивного врача-развратителя

Университет американского штата Мичиган договорился о выплате компенсаций на общую сумму в 490 миллионов долларов бывшим студентам, которые начиная с 1960-х годов становились жертвами сексуального насилия со стороны спортивного врача Роберта Андерсона.

Пострадавшими признаны 1050 мужчин и женщин, с которыми доктор-развратитель вступил в связь под видом оказания терапевтической помощи. Сам Андерсон, работавший в университете с 1966 года до выхода на пенсию в 2003 году, умер еще в 2008-м. Но это не помешало бывшим студентами спустя много лет обвинить вуз, руководители которого знали о преступной деятельности врача, но не защитили молодежь от посягательств.

Впервые обвинения против Андерсона были выдвинуты в 2018 году, когда о насилии со стороны терапевта вспомнил бывший студент, проходивший обучение в Мичиганском университете в 1970-е. После того, как его претензии стали достоянием публики, жертвами врача, который работал с несколькими студенческими командами и занимал в вузе должность директора службы здравоохранения, объявили себя более тысячи человек. Ожидается, что цифра в 1050 пострадавших — не окончательная, и в ближайшее время она может увеличиться. Срок давности уголовного преследования по сексуальным преступлениям в штате Мичиган составляет всего шесть лет. Тем не менее, университет не стал отпираться, принес всем жертвам извинения и согласился заплатить компенсацию.