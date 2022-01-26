В России за сутки выявлено 74 692 новых случая заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии

В России впервые с начала пандемии выявили более 74 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Количество госпитализаций составило 12 226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Зафиксировано 657 летальный исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 197 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (19856), Санкт-Петербурге (10581), Московской области (6709), Республике Саха (1710), Нижегородской области (1511) и Свердловской области (1364).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 105 летальных исходов, выздоровели 10 099 937 человек.